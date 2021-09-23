29 个条码纹身（以及它们的含义）

条码是一种由光学扫描仪控制的控制系统，能够读取标签上的一系列垂直线。 该系统于 1950 年代首次使用，其发明目的是提高生产效率。

条码纹身的意义

几年前，条码纹身开始流行。 许多人被这种流行的瘾所吸引。 起初它是身份的象征，但对许多人来说，它也是对消费主义的一种抗议，对我们生活的消费社会的尖锐批评，我们所有人，商业产品，一切都有价格。 其他人只是认为这是对我们现在生活的社会的反叛和无法无天的行为。

在詹姆斯·卡梅隆 (James Cameron) 创作的 2000 年热播电视剧《黑暗天使》(Dark Angel) 中，主角的后脑勺纹了条码，因为她是为士兵而生的基因“产物”。 当时，这促成了这种纹身的增长。

有问题的符号非常简单。 它是一系列不同大小和距离的垂直平行线。 底部有数字和/或字母。 我们通常使用这个空间来放置代表纹身者生活中重要事物的物品。

技术演进

如今，虽然条码纹身的需求不断增加，但二维码纹身是最受欢迎的。 这是一种在移动设备上使用特定应用程序记录或识别事物的新方法。

条形码纹身的流行

条形码纹身是一种独特且非常流行的纹身类型，近年来引起了人们的想象力。这种风格的纹身具有象征意义，根据佩戴者的背景和个人喜好可以有不同的解释。以下是条形码纹身如此受欢迎的一些原因：

独特性和风格： 条形码纹身是一种时尚而现代的设计，对每个人来说都是独一无二的。这种类型的纹身可以有不同的风格和变化，使其受到纹身爱好者的欢迎。 象征意义及含义： 条形码通常与消费社会和大规模生产联系在一起，它可能反映对消费文化的批判，也可能是大众社会个性的象征。这可以成为表达你的独特性和独立性的一种方式。 个人故事和纪念： 对于某些人来说，条形码纹身可以通过将其与消费品联系起来来纪念他们生活中的重要日期、名字或事件。这可以是纪念某人或某件事的一种方式。 俏皮和幽默： 有些人选择条形码纹身来突出他们的原创性和幽默感。这种风格的纹身可以是抽象的和神秘的，吸引注意力并产生兴趣。 技术设计： 条形码纹身需要出色的工艺和技术执行才能创造出逼真的效果。这对纹身艺术家来说可能是一个挑战，但对重视工艺和专业精神的人来说却很有吸引力。

条形码纹身对于不同的人来说可以有不同的含义和解释，并且由于其独特性和象征意义而继续流行。

纹身的想法

这些纹身很简单：只需画出干净的线条，通常是黑色的，形成它们。 但是，有些人可能会在代码本身中添加一些细节，例如小颜色或小图形（星星、心形……），甚至是负数。 实现这种图案不一定要有很好的技术——但重要的是线条不要靠得太近，因为随着时间的推移，纹身可能会失去原来的设计。

说到最常用的身体部位，脖子后部最受欢迎也就不足为奇了，但手腕也很受欢迎。