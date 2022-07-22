天使数字 48 - 天使命理。 48号天使的秘密。

天使编号 48

48号天使是由4号和8号的能量和属性组合而成的。4号天使承载着诚实和真理、成就和成功、现实的价值观、努力和决心、努力和务实的价值观，以及为您的未来、您的未来和他人的未来奠定坚实的基础。 数字 8 也指我们的激情和驱使我们采取行动的因素。 另一方面，XNUMX 号天使通过生活经验、可靠性和独立性、内在智慧和力量、通过吸引力法则实现繁荣和财富、因果报应——宇宙中的普遍精神法则——因果关系，与科学产生共鸣。 ，给予和接受。

48 号天使携带来自你的天使的信息，即你​​生命中的一个周期或阶段即将结束。 然而，你的辛勤工作很快就会得到回报。 不要害怕任何形式的缺乏或失去，因为即将到来的结束预示着你一个新的开始和更大的机会和机会。 你的成功和成就会给你带来许多祝福和回报。

48号天使可能暗示繁荣的天使就在你身边，并在你经历即将到来的生活中的积极变化时陪伴你。 天使们要求你驱除对财务状况的恐惧，并将它们转化为光能。 你没有什么好害怕的，因为你需要的一切都会为你提供。

数字 48 传达的信息是，您根据自己的信仰和信念，按照自己的方式过自己的生活所付出的决心和辛勤工作，使您与您的精神使命和上帝的人生目标完全同步。 因此，只要您继续并继续走在您选择的道路上，您的生活就会丰盈而繁荣。 相信他们给你的天使般的支持和指导，他们会引导你。 请记住，您经常会本能地感觉到它们。

天使数字 48 也指数字 3 (4+8=12, 1+2=3)。

合十礼。 我的光向你的光低头。