天使编号 23

23 号天使由 2 号和 3 号的属性和能量组成。3 号天使相互给予平衡和二元（二元性）、合作、合作和外交、信任和希望、服务和服务于更高目标的振动，一个人的命运和精神使命。 反过来，数字三赋予发展和成长、快乐和乐观、自我表达、支持和帮助、创造力、满足欲望和吸引梦想的能量。 数字 2 也指扬升大师。 所有这一切使得数字 3 和 23 的组合，创造了 23 号天使，与魅力、沟通、二元性和社交性的能量产生共鸣。 数字 5 也可以与天使数字 2 (3 + 5 = XNUMX) 的振动相关联。

23 号天使传达了一个信息，鼓励您开始利用您的天赋、技能和创造力，为他人和您自己的生活带来欢乐和幸福。 永远诚实待人，不隐瞒，不拐弯抹角。 你在谈话中的诚实和建议，尤其是在重要话题上，将永远受到赞赏和欢迎。 以真诚和良好的建议和其他善行，在日常生活中尝试帮助他人。 你每天给宇宙的东西都会得到回报，所以保持积极的态度和乐观的态度，这样你的生活就会永远充满和谐与平衡。

23 号天使让你知道天使和扬升大师正在帮助你，帮助你保持对宇宙能量的信心和信任。 每天继续努力让你的梦想成真，并利用吸引力法则达到你的最高目标，实现你的愿望和抱负。 如果您有任何疑问，请向您的天使寻求支持和指导，帮助您朝着您应该前进的方向前进。 请放心，您可以随时寻求帮助。 天使总是在你身边，即使你有时会忘记它。

数字 23 也提醒人们，天使、大天使和扬升大师随时可用，如果您需要的只是支持或帮助 - 只需询问即可。 请记住，您不必自己做所有事情。

合十礼。