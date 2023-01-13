这个夏季后的排毒是你秋季皮肤需要的重启

尽管严格来说夏季会持续到 XNUMX 月底，但让我们面对现实吧，劳动节过后每个人都在非正式地告别这个季节。 秋季准备工作清单的首位？ 在夏季放纵的季节之后，给我们的皮肤一些急需的爱。 考虑：经常失败 含氯的游泳池, 三个月的一切都是粉红色的，甚至可能太多了 日光浴. 虽然我们是真诚的 涂抹防晒霜 整个夏天，诸如此类 毛孔堵塞, 皮肤干燥，到 XNUMX 月底，阳光伤害和嘴唇干裂通常是一个问题。 幸运的是，只需对当前的夏季护肤程序进行一些更改，即可重塑您的肤色。 需要一点指导吗？ 请继续阅读有关如何在夏季过后清洁皮肤的提示。

深层清洁毛孔

在经历了数月的炎热潮湿天气后，您可能已经注意到皮肤表面积聚了汗水、污垢和油脂。 你的汗水、化妆品和污染物混合在一起，会对你的脸造成伤害并导致毛孔堵塞。 为改善毛孔外观并防止痘痘，请使用净化面膜清洁面部。 我们的最爱之一是 Kiehl's 稀土深层毛孔清洁面膜，它采用亚马逊白粘土配制而成，有助于净化皮肤、清除杂质、减少皮脂分泌并明显收紧毛孔。

滋润，滋润，滋润

说真的，我们是认真的。 我们说的是晚霜、日霜、SPF 霜、油、身体霜……越多越好。 氯、盐水和紫外线会使您的皮肤干燥，所以不要害怕使用保湿霜。 CeraVe 保湿霜具有丰富而不油腻的质地，并注入了有益成分，如保湿透明质酸和神经酰胺，有助于修复和维护皮肤的天然屏障。 它也可以用于面部和身体。

修复任何现有的阳光伤害

一旦你的夏日光芒开始消退，你可能会开始注意到一些晒伤的迹象——想想新的雀斑、黑斑或肤色不均。 不幸的是，您无法逆转紫外线造成的伤害（这就是每天涂抹防晒霜如此重要的原因），但您可以使用 La Roche 等维生素 C 精华液帮助最大程度地减少皮肤表面阳光伤害的明显迹象。 -Posay 10% 纯维他命 C 面部精华素。可均匀肤色和质地，令肌肤光滑水润。

使用抗氧化剂和防晒霜

阳光伤害一年四季都可能发生，即使在秋冬季节也是如此，所以不要跳过防晒霜。 查看 La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 以获得最大程度的保护，适用于所有肤质，包括敏感肌肤。 为了加强对环境侵害的保护并最大程度地减少可见的衰老迹象，请将防晒霜与富含抗氧化剂的精华素搭配使用，例如 SkinCeuticals CE Ferulic。

去除角质

去角质总是很重要，但当您在经历了一个漫长的汗季后试图重塑皮肤时尤其必要。 我们最喜欢的产品之一是 ZO Skin Health 皮肤更新垫。 它是一种化学去角质剂，可去除皮肤表面的死皮细胞，减少多余油脂，同时镇静和舒缓皮肤。 对于身体，试试 Kiehl's 温和去角质身体磨砂膏。 这种令人愉悦的身体磨砂膏可有效去除皮肤表面的死皮细胞，而不会使其过度干燥。 使用杏仁去角质颗粒和润肤剂，皮肤变得柔软光滑。

宠爱自己

通过在日常生活中加入去角质唇部磨砂膏来对抗干燥的嘴唇，以帮助去除嘴唇上干燥、起皮的皮肤，并为进一步补水做好准备。 去除嘴唇角质后，使用含有维生素 E、油或芦荟等成分的滋养润唇膏、润唇膏、颜色（任何您喜欢的）为它们提供所需的水分。 例如，试试 Lancôme 的 Nourishing Absolue Precious Cells 润唇膏，它采用维生素 E、阿拉伯树胶蜂蜜、蜂蜡和玫瑰果籽油配制而成，可减少嘴唇周围细纹和皱纹的出现，使嘴唇光滑、水润、饱满。