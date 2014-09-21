有章鱼纹身的女孩

期待已久的关于 Dage Morgan 的资料 - 你会喜欢的！

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博主 Ivangai 得到了他的第一个纹身！

现在伊万的前臂上装饰着一个带有INTERNET字样的纹身。

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通过纹身控制手机？ 没问题！

智能纹身技术。

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机器人会让纹身师失业吗？

首个工业纹身机器人的视频出现在网络上！

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纹身墨水可能很危险！

欧洲机构研究的意外结果

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8个漂亮的纹身女孩

模特纹身值得关注

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光剑纹身

英国歌手中指有紫外线纹身

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纹身

新趋势的利与弊

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AWP 纹身

一名职业反恐精英玩家纹身了狙击步枪

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说唱歌手加拉特最大胆的妙语

加拉特晒出一张胸前有新题字的照片

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Igor Gosyunin - 有骨胳膊的健美运动员

著名健美运动员手上有纹身

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跳伞纹身

加拿大纹身师以220公里/小时的速度纹身

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Roma Acorn 关于纹身的新视频

诚实回答订户关于纹身的迫切问题

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Pasha Bumchik 手指上的新纹身

乌克兰 vlogger 的新创作是 Like 图标，描绘在同名按钮上

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丹尼斯鲍里索夫做了一个袖子修正

最着名的视频博主纹身完成过程的视频

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纹身工作室丸叶

圣彼得堡最大的纹身店网络之一概述

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纹身以纪念孩子

姓名和出生日期是最受欢迎的

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以魔法礼服的形式纹身

一名来自美国的男子以着名礼服的形象纹身

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杰夫·蒙森的祖国纹身

著名的综合格斗选手纹身，描绘了俄罗斯文化的纪念碑

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禁止极端主义纹身

纹身店使用纳粹纹身的责任

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