170个明星纹身（及其含义）：19种

星星是我们世界上许多文化、宗教和信仰体系的最古老的象征之一，使这个形象成为世界上最强大的形象之一。 这些含义也可以是个人的：例如，您可能想要一个星星纹身来象征您正在努力实现的特定目标或您已经实现的某事。

星星通常与其他图像和符号相结合，以增强个人纹身的意义，并创造出更复杂和有趣的设计。 明星纹身也可以通过将图像与特定时间、地点或文化相关联，以代表特定文化的风格绘制。 无论您选择哪种明星纹身设计，您都可以确定它是特别的和独一无二的！

明星纹身的历史

星星纹身有着古老而有趣的历史，跨越了许多文化和时代。在不同的文化中，星星象征着不同的概念，如引导、保护、精神启迪、智慧甚至好运。以下是有关明星纹身历史的一些有趣事实：

古埃及： 星星是神性和精神启蒙的象征。埃及人用星星作为免受邪恶侵害的象征和精神道路的提醒。 古希腊人和罗马人： 这颗星星与神和英雄联系在一起。例如，五角星或五角星是雅典娜女神的象征。 中国： 在中国文化中，星星与命运和幸运联系在一起。星星纹身在相信占星术的人们中很流行。 现代文化中的明星纹身： 随着纹身在西方文化中的出现，星星已成为一种流行的图案。它常常与梦想、希望和愿望联系在一起。根据设计和背景，这些纹身可以有不同的风格和含义。

星星纹身可以有多种风格，从简单简约到复杂多彩。它们对于不同的人来说可以有不同的意义，反映他们的信仰、梦想和人生道路。

星星纹身的意义

一般来说，大多数比较流行的明星设计都会有以下含义：

欲望

成就

成功

好运

独特性

通话

平衡

个性

幸存的乳腺癌

海军或海岸警卫队成员

电子游戏爱好者

宗教变革/信仰

明星设计的变化

1.小星星纹身

一个小小的星星纹身可以很有意义——毕竟星星是世界上最重要的文化和宗教符号之一！ 添加闪闪发光的效果可以展示你华丽的个性，或者表明你在生活中做了一些重要或有意义的事情。

2.流星或​​彗星的纹身。

准确地说，流星或彗星通常是好运的象征。 这就是为什么明星纹身设计可以成为你运气的标志。

3.纹身菲律宾太阳和星星（三星一太阳）。

这张出现在菲律宾国旗上的图片是 一种受菲律宾血统或传统人士欢迎的纹身 ... 在这张图片中，太阳有八道光线，每道光线代表菲律宾的一个省，三颗星中的每一道都代表菲律宾三大岛群之一。

4. 凯尔特明星的纹身。

像部落明星纹身一样，凯尔特明星纹身是两种经典纹身元素的混合——星星和凯尔特风格——在一个大的设计中。 使用凯尔特风格的星星纹身，您可以代表您的传统或通过特殊的凯尔特风格编织来突出相互联系和无限的含义。

5.红黑海星纹身。

最常见的彩色星星纹身之一是 红黑星 这在美国海军和海岸警卫队中很受欢迎。 这种特殊的星形设计将美国国旗的五角星形与海图上交替出现的黑色和红色罗盘颜色相结合。 这个星星纹身也象征着失踪的水手回家。

6.纹身粉红星。

粉红星纹身通常象征着一个人与乳腺癌的斗争，是传统粉红丝带纹身的绝佳替代品。 当然，当与黑色交替时，在海星纹身的风格中，粉红色的星星几乎成为抗击乳腺癌的“朋克摇滚”或“另类”的象征，给星星纹身一个独特的转折。 设计。

7. 带有紫色星星的纹身。

紫色星星纹身是通过星星的颜色和自然象征来代表你的个性的一种方式。 紫色结合了红色的凶猛能量和蓝色的沉稳稳重； 因此，紫色代表元素和情感的平衡。 这可能不是大多数人的自然状态，但明星主要是欲望和抱负的拟人化。 这就是为什么紫色平衡的象征意义和星星的自然欲望使这个设计成为那些寻求内心平静和平衡的人的完美纹身的原因。

8.纹身星星和斑马。

在动物象征主义中，斑马体现了平衡、个性和自由。 它的伤疤使它能够隐藏在非洲平原的高草丛中，躲避捕食者并为动物提供保护。 那些希望将这种动物的强大象征意义与星星同样强大的象征意义结合起来的人可以通过多种方式做到这一点。

9. 蝴蝶和星星纹身

蝴蝶通常被视为重生的象征； 因此，这些变形虫与星星的联系可以创造出独特的形象，既象征着重生，又象征着对星星所代表的某些目标的追求。

10.星星和云彩的纹身。

云象征着不同的事物。 в 不同 文化和神话。 例如，在希腊和罗马神话中，云是众神的家园，今天许多人认为云象征着失败或即将到来的危险。 但是，根据您希望云代表什么，您的星星和云纹身将具有多种不同含义中的一种。 例如，一幅描绘满天乌云中的星星的图画将表明您已经经历了实现目标的艰难时期。 另一种设计是在一片白云中以明亮的黄色星星为特色，这意味着你失去的人生活在一个更美好的世界中。

11.纹身花和星星。

花可以象征成长和发展； 这就是为什么将这个图像融入明星纹身设计是一种增加意义的好方法。 星星通常用于代表目标和抱负，因此将两者结合起来可以反映您为实现目标而取得的个人成长。 例如， 百合在古希腊和埃及文化中代表生育能力 ; 这就是为什么一幅百合和星星的图画可以代表一个女人和她的孩子。

12.骷髅和星星纹身

这种纹身可以象征克服死亡或克服创伤，因为头骨通常象征着死亡，而星星象征着完成一项艰巨的任务。 另一幅画可能展示著名的海盗旗，以航海风格描绘星星上的头骨：它可以揭示支配我们生活的力量的二元性：对自由的渴望或对我们的期望的实现。

13.仙女和明星纹身

这个明星纹身可以非常女性化，经常表现出佩戴者的想象力或对更好现实的渴望。 一个潜在的仙女和星星画可以代表一个仙女坐在新月上，她面前有闪烁的星星：在她低垂的脸上可以看到仙女渴望更多的东西，星星象征着他对未来的梦想. 另一个更奇妙的纹身设计是在群星之间飞翔的仙女，以表明您相信自己并相信自己朝着目标前进。

14.纹身心形和星星

心形和星星纹身是对世界的一种特别有趣、积极和令人愉悦的声明：生活是美丽的，你会看到最好的事物和人！

15. 带有星星和丽莎的纹身。

在藤蔓纹身上添加星星可以为其增添意义和视觉趣味。 有几种方法可以为攀缘植物设计添加星星； 例如，您可以在植物上放置星星而不是叶子或花朵：这可以表明您已实现的目标。 这个纹身可以多年来更新，以反映你的所有进步！

16.纹身明星和骰子。

骰子可以象征赌注、风险和运气。 ... 海星旁边的骰子纹身可能是航海文化中的典型设计：许多水手、海盗和海军军官玩骰子和其他赌博游戏来消磨长途航行的时间。

17.十字架和星星纹身

获得一个十字架和星星纹身可以是一种很好的方式来记住你失去的亲人，并表明你相信有一天你会重聚（就像十字架的基督教形象）。 个性化这个纹身的一种方法是在星星内部或周围添加每个人的姓名首字母或出生日期，或者在十字架下写上诸如“安息吧”之类的信息。

18.纹身大卫之星

大卫之星—— 犹太教的重要标志。 在纳粹德国，犹太人被要求将这个标志缝在衣服上，以便随时识别。 对于任何想要展示他们的犹太信仰的人来说，这是一个完美的纹身。 它可以轻松个性化以展示您的个人信仰和信仰内容。 例如，独特的大卫之星纹身设计可以是希伯来字母或星星内的一个短词。 它可能是对您很重要的一个词或想法，或者是您失去的人的姓名首字母。

19.纹身火焰之星

火可以表示侵略、愤怒、欲望、转变和改变，以及你不惜一切代价实现目标的渴望。 纹身设计中星星和火焰的组合可以证明你已经取得了自己的成功，或者你已经经历了生命的火焰，甚至比以前更强大。